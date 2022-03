Comissão de cogestão do Parque Natural do Alvão ausculta agentes locais

O modelo de cogestão do Parque Natural do Alvão traz diferenças significativas na gestão deste espaço, nomeadamente com a criação da comissão de cogestão, uma estrutura composta por várias entidades de referência no território. Este novo modelo pretende imprimir, desde logo, uma gestão participativa e de proximidade, onde os atores locais são peça fundamental na definição do plano de ação da área classificada.

Neste âmbito, realiza-se no dia 4 de março, próxima sexta-feira, pelas 14h30, na Agência de Ecologia Urbana de Vila Real, a primeira sessão de auscultação dos atores locais, dedicada aos atores da investigação e educação.

A sessão, que é aberta a toda a população, terá um regime misto (presencial e on-line), pelo que a inscrição deverá ser efetuada no formato pretendido.

Inscrição através deste link.