Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila Real prepara DECIR 2021

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Vila Real (CDPC Vila Real) reuniu na semana passada, contando com a presença do Comandante Regional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Tenente Coronel Carlos Alves, bem como do Presidente da Comissão e Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, e o Primeiro e Segundo Comandantes Operacionais Distritais, Álvaro Ribeiro e Manuel Machado, respetivamente. Os restantes elementos que constituem a CDPC participaram na reunião através de videoconferência.

Nesta reunião foi apresentado o DECIR 2021, sendo referenciados os meios disponíveis para a época de incêndios rurais que se avizinha, tanto aéreos como terrestres, sendo de referir o aumento relevante das equipas de Sapadores Florestais do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) que integram este dispositivo.

Fernando Queiroga reforçou, uma vez mais, a necessidade de uma articulação de proximidade entre todas as forças, no sentido de que sejam disponibilizados os meios necessários para fazer face às diferentes ocorrências, tendo sempre como referência uma pronta e eficaz atuação que permita minimizar as perdas decorrentes dos incêndios rurais, tanto a nível material como de vidas humanas. A propósito, foi também dado a conhecer que os meios aéreos já fizeram vários testes de scooping na barragem de Daivões, estando a mesma disponível para abastecimento de aviões no combate aos incêndios rurais, o que é uma mais-valia para a região, tendo em conta a vasta área florestal de pinheiro bravo e a proximidade deste ponto de água, que permite um combate mais célere e eficaz.

Na mesma reunião foi ainda feito um ponto da situação relativo ao Covid-19, sendo referido que o distrito conta com um número reduzido de casos ativos e com boas percentagens ao nível da vacinação, tanto no Agrupamento de Centros de Saúde do Douro Norte como no Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega e Barroso.