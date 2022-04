Comissão Municipal de Gestão de Fogos Rurais de Lamego aprova Plano Operacional

Reuniu na manhã desta quinta-feira, dia 21, a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Lamego, órgão de coordenação que tem como missão a execução da estratégia de gestão integrada de fogos rurais. Cabe a este órgão a articulação dos programas de gestão do fogo rural e de proteção das comunidades contra incêndios rurais, assim como programas conexos de entidades públicas e privadas e o respetivo planeamento à sua escala.

No encontro presidido pela Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, procedeu-se ao ato de instalação desta Comissão, bem como à apreciação e votação do Plano Operacional Municipal, um instrumento que abrange toda a área florestal do concelho de Lamego, no âmbito do sistema integrado de gestão de fogos rurais.