Comissão Política Distrital do PSD não declara apoio a Rio nem Rangel

A Comissão Política Distrital do PSD Vila Real reuniu, na passada quinta-feira, dia 28 de outubro, para analisar a atual situação política do país e tomar uma posição relativa às eleições diretas no partido.

Das “diretas”, que se encontram em curso, sairá a liderança que conduzirá os sociais-democratas nas Eleições Legislativas, que se deverão realizar no início do próximo ano, como consequência do “chumbo” do Orçamento de Estado e da previsível dissolução da Assembleia da República.

Em reunião, a Comissão Política Distrital ouviu todas as secções e decidiu não declarar o seu apoio a qualquer candidato, deixando total liberdade de escolha aos militantes.

Segundo o presidente da Comissão Política Distrital, Fernando Queiroga, “as bases do PSD serão soberanas na escolha do líder do Partido”, reforçando que este “terá como responsabilidade apresentar-se na máxima força às Eleições Legislativas.

“O PSD é o único partido que se pode constituir como verdadeira alternativa à governação socialista, alterando o rumo das políticas nacionais para atuar de uma forma mais consentânea com as necessidades do povo português”, declarou o responsável.

Fernando Queiroga lembra ainda que “na sequência da crise provocada pela pandemia, é determinante que Portugal inicie o caminho da recuperação, estimulando a economia e apoiando as famílias que sofreram enormes perdas de rendimentos e se encontram numa situação de desespero”.

Por isso mesmo, assevera Fernando Queiroga, “a bem do país, as eleições internas do partido têm que resultar numa liderança forte e coesa, pois o líder eleito será candidato a Primeiro-Ministro de Portugal”.