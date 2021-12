Comissão Política do PSD questiona remuneração do anterior presidente da Vila Real Social

A Comissão Política do PSD de Vila Real questionou a remuneração do anterior Presidente do Conselho de Administração da Empresa Vila Real Social.

Em comunicado, explicou que, após a reunião de câmara em que foi nomeado o Conselho de Administração da Empresa Municipal Vila Real Social, os vereadores do PSD “solicitaram esclarecimentos sobre a continuidade e vínculo do anterior Presidente do Conselho de Administração da Empresa”, tendo obtido como resposta que “o anterior Presidente do Conselho de Administração mantinha o vínculo à empresa, após cessação de funções, em regime de comissão de serviço para a missão relacionada com a estratégia local de habitação e com estatuto remuneratório equipara a chefe de divisão”.

Considerando “o objeto social da empresa municipal e o seu papel fundamental no âmbito da proteção social dos mais desfavorecidos; as posições passadas do Partido Socialista de Vila Real sobre a referida empresa e tendo em conta que, neste mandato, a despesa relativa a nomeações política duplica face ao mandato anterior, uma vez que passara a ter Presidente Executivo e também o anterior remunerados”, o vereadores “lamentam a incoerência do discurso e despesismo relevado, querendo compensar de modo camuflado e em jeito de aproveitamento político, a perda de mandatos”.

“Em 17 anos de existência, é a primeira vez que um Presidente do Conselho de Administração e anterior Presidente, da Vila Real Social, são remunerados. Analisando a nomeação e verificação curricular, só nos resta concluir que o Partido Socialista continua a resolver problemas internos com o dinheiro dos contribuintes. Só assim se percebe porque não baixaram os impostos municipais como propagandearam durante a campanha eleitoral. A remuneração, agora atribuída, serviria para apoiar mensalmente várias dezenas de famílias, cumprindo assim o objeto social desta empresa e dos verdadeiros destinatários da Política que são as pessoas”, pode ler-se no comunicado.psd