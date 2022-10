Comissões Políticas Concelhias do Partido Socialista com novos representantes

Decorreram, este fim-de-semana, as eleições para as Comissões Políticas Concelhias do Partido Socialista da área da Federação Distrital de Vila Real, para o biénio 2022-2024.

Em Alijó, apresentaram-se a sufrágio duas listas, foi eleita Filomena Marques com 59,8 % de votos, tendo Pedro Espírito Santo obtido 40,2 % dos votos expressos. Em Vila Pouca de Aguiar, a outra concelhia onde se apresentaram duas listas a sufrágio, foi eleito Rui Crespo com 63 %, e Tiago Monteiro obteve 37 % dos votos expressos.

Nos concelhos de Mondim de Basto, Peso da Régua, Sabrosa e Santa Marta de Penaguião houve alteração na liderança das estruturas locais. Em Mondim de Basto, a estrutura passará a ser liderada por Nuno Lage, atual vereador da Câmara Municipal de Mondim de Basto, enquanto que Hugo Almeida passa a liderar a concelhia de Peso da Régua. Em Sabrosa a Comissão Política Concelhia será presidida por José Manuel Marques, e em Santa Marta de Penaguião, Sílvia Silva substitui no cargo o atual presidente da Câmara Municipal Luís Machado.

Em Chaves, Mesão Frio, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Real, os atuais líderes foram reeleitos. Nuno Vaz Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Chaves, continua à frente dos destinos da concelhia local, o mesmo sucedendo com Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio e com João Noronha, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena. No que respeita às concelhias de Montalegre e Valpaços, as mesmas, continuam a ser lideradas respetivamente por David Teixeira, atual vice-presidente da Câmara Municipal de Montalegre, e por Jorge Ribeiro. A concelhia de Vila Real, reconduziu na respetiva liderança José Miranda Silva.

Em Murça, André Lage, que liderava a comissão administrativa da concelhia, foi eleito com 100 % dos votos expressos.

Em breve, e de forma transitória, a estrutura do Partido Socialista de Boticas será conduzida por uma Comissão Administrativa, a ser objeto de nomeação pelo Secretariado da Federação Distrital de Vila Real do Partido Socialista.

A eleição dos órgãos locais teve uma participação global superior a setenta por cento dos militantes com capacidade eleitoral.