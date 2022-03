Comitiva de São Tomé e Príncipe recebida em Mesão Frio

O Município de Mesão Frio recebeu a Delegação da Câmara Distrital de Caué, de São Tomé e Príncipe, esta segunda-feira, dia 28 de fevereiro, no âmbito do memorando de intenções formalizado em 2020, para uma reunião de trabalho entre as duas entidades, com o propósito de cooperar e aprofundar os laços históricos de amizade entre os dois povos. A visita surgiu na sequência das atividades desenvolvidas entre a Câmara Distrital de Caué e a Associação Douro Histórico.

O périplo pela vila de Mesão Frio teve início no edifício dos Paços do Concelho, com a receção do Presidente da Câmara Distrital de Caué, Firmino Raposo, que assinou o Livro de Honra do Município, no Salão Nobre da Câmara Municipal, na presença da delegação que o acompanhou, dos Vereadores da Câmara Municipal, da 1.ª Secretária da Assembleia Municipal, do Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio, do Presidente da Direção da NERVIR e de elementos da Associação Douro Histórico.

A cerimónia foi presidida por Fernando Correia, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio que, na ausência e em representação do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Silva, saudou todos os convidados e afirmou que “Mesão Frio, embora seja um pequeno concelho do interior, não ficou indiferente à realidade Santomense”, disse, referindo-se ao gesto de solidariedade da oferta de uma viatura com 20 lugares, que a Câmara Municipal ofereceu no ano passado, causa à qual a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio se associou na altura, com a oferta de uma ambulância.

Firmino Raposo, Presidente da Câmara Distrital de Caué, agradeceu ao Município e aos bombeiros voluntários de Mesão Frio, pela oferta das duas viaturas: “acreditamos num futuro risonho para São Tomé e Príncipe e também, para Mesão Frio. Estamos muito agradecidos ao povo de Mesão Frio por tudo o que fez e está a fazer por nós”, afirmou expectante com a continuidade desta cooperação.

A comitiva prosseguiu com uma visita às instalações de todas as repartições da Câmara Municipal, ao edifício da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mesão Frio e ao Centro Interpretativo do Castro de Cidadelhe, terminando com um almoço de confraternização.

O Vice-Presidente declarou que “resulta do memorando desenvolver programas de contactos, visitas de trabalho, intercâmbios, conhecimento, formação e troca de experiências, para o conhecimento mútuo das realidades de cada município” e que o Município “continuará atento a esta e outras realidades, colaborando dentro das nossas possibilidades”.