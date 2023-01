Comitiva Italiana visitou Concelho de Boticas 

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, recebeu na passada sexta-feira, dia 13 de janeiro, no edifício dos Paços do Concelho, uma comitiva do Município de Belfiore (Itália).

O grupo, que esteve em Boticas por ocasião da Feira Gastronómica do Porco, percorreu e visitou alguns pontos de interesse do Concelho e da região, nomeadamente o Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), Cooperativa Agro Rural de Boticas (CAPOLIB), Loja Rural de Produtos de Montanha, criadores de raça barrosã, entre outros.

A vinda da comitiva ao concelho botiquense decorreu no âmbito do Protocolo de Geminação a celebrar entre os Municípios de Boticas (Portugal), de Belfiore (Itália) e de Vodnjan (Croácia).

De acrescentar que este acordo resultou do interesse demonstrado pelos três municípios, tendo em vista a promoção da cooperação entre as cidades e a compreensão mútua entre os seus cidadãos, bem como o fomento da amizade, o reforço de laços e o reconhecimento de interesses mútuos nas áreas da educação e da agricultura.

GC CM