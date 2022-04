Companhia Profissional de Teatro “Educa” apresentou peças teatrais no Agrupamento de Escolas Diogo Cão

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Companhia Profissional de Teatro “Educa” apresentou duas peças teatrais, nos dias trinta e um de março e um de abril, às turmas do 5º e 6º anos, do Agrupamento de Escolas Diogo Cão.

O principal objetivo desta atividade consistiu na sensibilização e motivação dos alunos para a Educação Literária e para o desenvolvimento cívico dos mesmos, tornando-os cidadãos civicamente responsáveis.

Neste caso concreto, foram apresentadas duas obras que integram as metas definidas para o 2.º ciclo de escolaridade. Relativamente ao 5.º ano, os alunos assistiram à encenação da obra “O Príncipe Nabo” de Ilse Losa, cujo intuito se prende com a importância dos valores essenciais à nossa vida. Aspetos como os nomes dos pretendentes da princesa e as situações constantes de pedido e de recusa da sua mão, bem como a presença singular do bobo, contribuíram fortemente para a construção humorística, que tão bem se refletiu nesta peça.

No que diz respeito ao 6.º ano de escolaridade, a encenação da obra “Ulisses” da ilustre Maria Alberta Menéres, uma referência literária dos nossos tempos, deu-nos a conhecer a história do regresso de Ulisses a casa, após dez anos de guerra com os troianos. Nesta viagem muitas peripécias aconteceram. Ele enfrenta ciclopes, é tentado por sereias, encontra a feiticeira Circe e a sua mãe, já morta, na ilha dos Infernos. Somente muitos anos depois, Ulisses chega a seu destino, onde enfrenta os pretendentes ao seu trono, exigindo a Penélope a escolha de um novo rei. Felizmente tudo acabou bem!

Concluindo, podemos dizer que os alunos participaram com empenho e interesse nesta atividade de enriquecimento pedagógico e cultural, proporcionando-lhes momentos de interação constante com os atores da companhia. O balanço que se faz é, indubitavelmente, positivo.

Por fim, agradece-se a todos os professores a dedicação e o empenho pelo acompanhamento dos quatrocentos e noventa e quatro alunos, nesta atividade.

Agrupamento de Escolas Diogo Cão