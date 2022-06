Competição nacional de minigolfe regressa ao Complexo Desportivo

Com o objetivo de retomar a prática de minigolfe, o Município de Lamego procedeu à limpeza e conservação do complexo de minigolfe existente no Complexo Desportivo de Lamego. “Nos últimos anos, o espaço estava em estado de absoluto abandono e não oferecia as mínimas condições para que os atletas utilizassem este local. Este executivo municipal corrigiu uma situação que, lamentavelmente, se arrastava há muito tempo e que, infelizmente, também se verifica noutros equipamentos municipais. Corrigimos esta situação para bem dos praticantes da modalidade”, afirma Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego.

A agenda desportiva do concelho de Lamego ficou marcada este fim de semana pela realização, neste local, da terceira jornada do Campeonato Nacional Individual de Minigolfe, competição organizada pelo Minigolfe Clube de Lamego e pela Federação Portuguesa de Minigolfe.

Em visita ao local da competição, o Vereador dos Serviços Urbanos, Carlos Silva, agradeceu ao Minigolfe Clube de Lamego a disponibilidade para a realização e receção destas provas nacionais e manifestou a vontade da autarquia em apoiar realizações futuras.