Complexo Desportivo de Lamego recebe seleções nacionais de andebol

O Complexo Desportivo de Lamego vai receber, de 26 de setembro a 2 de outubro, os estágios das seleções nacionais de andebol femininas A e sub-19. Pelas mãos do selecionador nacional José António Silva, e respetivas comitivas, as equipas vão preparar-se para diferentes competições.

A Seleção Nacional A disputará dois jogos em novembro, contra a seleção do Azerbaijão, na caminhada de apuramento para o Campeonato do Mundo 2023. A Seleção Nacional sub-19, que alcançou recentemente o 13.º lugar no IHF Women’s U18 World Championship, vai preparar-se para iniciar um novo ciclo desportivo.

O Complexo Desportivo de Lamego integra um conjunto alargado de diversas infraestruturas destinadas à prática de atividades desportivas, nos domínios competitivo, recreativo e de lazer.