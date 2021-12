«Comunicar Ciência: a inspiração começa aqui!»

Foi novamente com enorme entusiasmo, orgulho redobrado e agradabilíssima surpresa que os docentes do Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, escutaram a 3ªpalestra do ciclo «5X CIÊNCIA ÀS 5» numa data tão especial: dia 24 de novembro, simultaneamente o dia Nacional da Cultura Científica mas também o dia Mundial da Ciência.

Desta vez, a professora convidada a deslocar-se ao Espaço Miguel Torga, foi a Profª Drª Paula Silva, que veio do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto, trazendo a todos uma envolvente e muito interativa conferência, conduzindo-nos pelos meandros da comunicação em ciência, ‘Comunicação’ essa que, embora não sendo novidade porque é uma necessidade que vem de há longa data, nem sempre é bem tratada.

Clareza do discurso, mensagem eficaz, muitos exemplos concretos, muita serenidade e paixão nas palavras ditas, e tanta envolvência, este foi o tom de toda a palestra que tocou no mais íntimo de cada um dos professores. Ficou claro que um bom comunicador em ciências precisa de ter um certo dom e inspiração, mas que de pouco valerá se não for à transpiração buscar o nortear o seu trabalho! Num discurso fluido e sempre cativante, a palestrante a todos pôs a refletir no porquê de ser veiculada tanta informação incorreta, a que se soma uma legião de ‘fanáticos’ negacionistas que revelam uma gritante falta de literacia científica: que a Terra é plana; que as vacinas só servem às farmacêuticas; que o homem nunca foi à lua; que não há evolução das espécies, etc, etc, etc…. Separar o trigo do joio, a verdade da mentira, é tarefa árdua e deve ser ajudada pelos cientistas que nestas matérias têm o dever de repor a verdade e não alimentar discursos inflamados por correntes não científicas. Aliás, isto é tão mais importante neste momento porque estas ideias peregrinas acentuaram-se com o estado pandémico, numa verdadeira «pandemia de desinformação». Paralelamente foram sendo demonstradas técnicas para melhorar essa comunicação (pela voz, pela postura, pelos tiques, pela expressão facial, etc), de como a comunicação deve ser centrada na audiência que temos pela frente e ainda foi feita uma reflexão com base em teorias científicas sobre os diversos tipos de comunicação em ciência, em particular destaque para uma definição atual recorrendo ao modelo da «Analogia das Vogais», de Burns, Stocklmayer e O’Conner. Este modelo, baseado nas 5 vogais, preconiza que o grande objetivo da consciência científica face a um determinado tema precisará sempre destas 5 componentes:

A(wareness), a tomada de consciência/sensibilização

E(njoyment), fruição do tema de forma prazerosa

I(nterest), o interesse

O(pinion-forming), a formulação de opinião

U(nderstanding), finalmente, uma compreensão alargada sobre a Ciência.

‘INVESTIR NO CONHECIMENTO É, pois, INVESTIR NO FUTURO’, e nunca esta afirmação inscrita no Manifesto para a Ciência do saudoso José Mariano Gago, e que a oradora tão sensivelmente fez questão de nos rememorar, foi tão necessária ser dita e repetida. Afinal, é o INVESTIMENTO NO CONHECIMENTO o garante da construção de uma sociedade cada vez melhor!

A equipa do «5X CIÊNCIA ÀS 5» do Departamento de Ciências Experimentais do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus