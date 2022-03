Comunidade Intermunicipal do Douro promove uma campanha inédita de ajuda à Ucrânia

A Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO) promove uma campanha inédita de ajuda à Ucrânia. Uma região, 19 municípios, unem-se para recolher alimentos, roupa e medicamentos e mostram-se disponíveis para fazer o transporte de refugiados desde os países que fazem fronteira com a Ucrânia e para acolher cidadãos daquele país em guerra.

Esta iniciativa da CIMDOURO surge como forma de dar resposta imediata ao flagelo vivido por centenas de milhar de ucranianos, dada a dramática situação social em que se encontram.

Nesse sentido, e de forma concertada, os 19 municípios vão fazer a recolha de bens até às 18:00 horas do próximo domingo, nas juntas de freguesia e associações organizadas para o efeito – será nestes espaços que deverão ser entregues os donativos de todos os cidadãos, tais como bens alimentares perecíveis, roupa, cobertores, medicamentos de primeiros socorros, entre outros.

A partir do dia 6 (Domingo) todo o processo logístico será organizado no Centro Multiusos de Lamego, de onde os produtos serão selecionados, organizados e encaminhados, de acordo com as orientações da Embaixada da Ucrânia, para as principais fronteiras onde se verificam grandes fluxos de refugiados.

Em articulação com o Governo de Portugal, em particular com a Secretaria de Estado para as Migrações, a CIMDOURO disponibiliza autocarros para o transporte dos refugiados para Portugal e está igualmente disponível para acolher um número significativo de ucranianos no seu território. Nesse sentido, a CIMDOURO está a proceder a um levantamento exaustivo das condições disponíveis ao nível de alojamento, acompanhamento técnico, apoios sociais e emprego para a total integração dos refugiados ucranianos.

A Comunidade Intermunicipal do Douro é constituída pelos municípios de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.