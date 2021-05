Comunidade Intermunicipal do Douro promove workshop “Gastronomia D`ouro”

A Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO) no âmbito do Projeto DISCOVER DUERO DOURO, vai levar a gastronomia do território até sua casa.

O workshop-online “Gastronomia D`ouro” vai ser realizado, no dia 7 de Junho 2021, das 10:00 às 12:00 (horário espanhol 11:00-13:00).

Vários são os sabores e os aromas que iremos trazer até si. Falaremos de produtos endógenos, receitas tradicionais, histórias e tradições e como pode a gastronomia impulsionar o turismo. Não esquecendo a gastronomia e a escola do futuro.

Entre os convidados estão alguns dos parceiros da CIMDOURO, neste projeto, DISCOVER DUERO DOURO, e contaremos com a participação especial dos Chef Rui Paula, Thomas Egger e Chakall. Este último fará uma receita com produtos de excelência do DOURO.

O “Discover Duero Douro” é um projeto de cooperação transfronteiriça, destinado a consolidar o Douro-Duero como um destino turístico de excelência, alinhando-se com uma estratégia que aposta em reforçar este território como um destino inteligente, sustentável e inclusivo.

Aproveite também e siga o projeto “Discover Duero Douro” no Twitter, Instagram, Facebook e Linkedin. Faça a inscrição: Workshop Gastronomia D´ouro Tickets, Mon 7 Jun 2021 at 10:00 | Eventbrite

Programa:

Abertura: Presidente da CIMDOURO – Dr. Carlos Silva Santiago

10h05 – Eng. Armando Mateus, Vereador da Cultura do Município de Sernancelhe

“Como a Gastronomia impulsiona o Turismo”

10h20 – Dr. Miguel Duarte, Diretor da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego

“ Gastronomia e a escola do futuro”

10h30 – Chef Diego, Restaurante Cinta D´ouro

“O Chef ibérico – preparação de um prato regional”

10h40 – Prof. Hilário Oliveira, Juiz do Conselho de Ilustres da Confraria do Covilhete – Vila Real

“Covilhetes e cristas de Galo”

10h55 – A Cristina e os sabores da linha do Tua (Restaurante Calça Curta)

“ Peixes do rio”

11h00 – Chef Thomas Egger, Restaurante Tábua D’Aço

“À Descoberta do Douro e a produção de azeite” (internacionalização)

11h15 – Chef Rui Paula, Um dos 100 melhores do Mundo

“ A gastronomia do Douro”

11h30 – Na cozinha com Chef Chakall, A viagem pelos sabores da região

12h00 – Encerramento