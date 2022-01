Comunidade Ucraniana Cristã Ortodoxa promove celebrações na Capela Nova

A Comunidade Ucraniana Cristã Ortodoxa de Vila Real celebra, duas vezes por mês, na Igreja dos Clérigos, conhecida como Capela Nova, num ambiente sereno e de acolhimento.

“Quando os franciscanos assumiram as celebrações nesta Igreja, a comunidade já se reunia aqui, celebram de forma diferente, com um altar próprio e, quando passo pela Igreja naquela hora ouvem-se bem os cânticos deles”, explica o padre José António em declarações à Agência ECCLESIA.

O sacerdote franciscano está há cerca de dois anos naquele espaço e admite que ainda “não conhece bem a comunidade ortodoxa” mas permanece a “atitude de acolhimento”.

“É uma comunidade que se reúne duas vezes por mês e vêm de várias zonas de Vila Real, por exemplo temos aqui um jovem acólito que a avó é ortodoxa e participa das celebrações; quando celebraram o Natal vieram cá trazer-nos uns doces em jeito de partilha”, conta.

A gestão do espaço da Capela Nova, como é conhecida, “nem sempre é fácil” porque, segundo o padre José António, “se transforma em espaço ecuménico duas vezes por mês”.

“Eles marcam os dias em que vêm celebrar à nossa Igreja”, aponta.

O padre Sérgio Kovalchuk, ucraniano em Portugal desde 2016, é o padre que atualmente acompanha a Comunidade Ucraniana Cristã Ortodoxa de Vila Real.

“Celebramos duas vezes por mês e vêm pessoas de Vila Real, Chaves, Vila Pouca e Pedras Salgadas, quando há batizado ou quando falece alguém encontramos para rezar, somos cerca de 40 pessoas na comunidade”, explica à Agência ECCLESIA.

Através de contactos com o então bispo de Vila Real, D. Amândio Tomás, o padre anterior, padre Vasyl, “conseguiu que as celebrações ortodoxas acontecessem na Igreja dos Clérigos”, permanecendo até agora.

“É muito bom termos este espaço para celebrar, conhecemos o padre José António, franciscano que está agora na Igreja, mas não celebramos juntos, porque os ritos são diferentes”, esclarece o responsável.

O padre Sérgio conta que vai mais cedo nos dias de missa, “cerca de 40 minutos antes” para preparar o espaço, “colocar os ícones e as coisas de celebração ortodoxa” e depois é tudo tirado no fim, “por sinal de respeito ao espaço que nos acolhe”.

No âmbito do oitavário de oração pela unidade dos cristãos a próxima celebração, dia 23 de janeiro, “a comunidade ortodoxa ucraniana de Vila Real vai rezar pela unidade”.

Oxana e Vladimir, mãe e filho, chegaram da Ucrânia há 19 anos a Portugal e, em Vila Real, procuraram juntar-se à comunidade ortodoxa para celebrar a fé.

“Quando chegámos em 2002 a Vila Real, ficámos a viver a seis km do centro, e ficámos a saber desta comunidade, através do padre Vasyl, que já conhecíamos, e acompanhava anteriormente a comunidade ucraniana”, explica Vladimir em declarações à Agência ECCLESIA.

Natal ortodoxo com alguns membros da comunidade católica





Mãe e filho contam ainda que conhecem “alguns portugueses católicos” que ali celebram, bem como o “bispo anterior de Vila Real” e “outros padres católicos” que já passaram pela Igreja.

O “acolhimento” é uma palavra estranha para quem fala pouco português mas Oxana e Vladimir sublinham que “se dão bem” com todos, referem a D. Adelina, “senhora que trata da Igreja” e recordam momentos em conjunto.

“Na celebração do nosso Natal, que é data diferente dos católicos, há muitos portugueses que celebram connosco, porque há ucranianos que casaram com portugueses, aqui em Vila Real, e em dias de festa participam com a comunidade ortodoxa”, explicam.

Fonte: Agência Ecclesia