Concelho assinalou Dia Mundial da Árvore 2022

O município de Montalegre sinalizou hoje o “Dia Mundial da Árvore” com a plantação de algumas árvores no interior do Circuito Internacional de Montalegre. Uma ação simbólica, promovida pelo Gabinete Técnico Florestal, que contou com a presença do vice-presidente David Teixeira e na qual estiveram alguns sapadores florestais do concelho.

Referir que o município tem em agenda uma série de candidaturas a fundos comunitários que estão a ser trabalhadas e que serão anunciadas oportunamente. «Quisemos assinalar este dia importante. Foi uma forma de valorizarmos a nossa paisagem. Escolhemos um sítio emblemático para Montalegre. É importante que a “cortina vegetal” cresça em volta do Circuito Internacional. Desta forma, é feita a reposição da paisagem. Depois de termos feito uma grande intervenção de limpeza na barragem do Alto Rabagão, fazer a reflorestação é ir ao encontro de um dos principais pilares da nossa estratégia de valorização florestal e que, tantas vezes, é posta em causa com os inúmeros incêndios que se registam», referiu David Teixeira.