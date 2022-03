Concelho de Alijó doou mais de 9 mil bens para apoiar povo ucraniano

O Município endereça um profundo e sentido agradecimento às centenas de pessoas, empresas e instituições do Concelho de Alijó que se mobilizaram para ajudar as vítimas do conflito na Ucrânia, assim como aos voluntários que deram apoio logístico no Pavilhão Municipal.

O empenho excecional a esta missão humanitária por parte dos Munícipes, Juntas de Freguesia, IPSS, Bombeiros, Escuteiros, Associações e Empresas do Concelho, é bem revelador do espírito solidário das nossas gentes.

No total, foram recolhidas 23 paletes com bens alimentares, peças de roupa para adultos e crianças, produtos de higiene, medicamentos e outros bens de primeira necessidade, que irão agora chegar ao povo ucraniano.

Esta iniciativa foi promovida pela Comunidade Intermunicipal do Douro, da qual o Município de Alijó é parte integrante. O processo logístico de envio dos bens foi organizado no Centro Multiusos de Lamego, a partir de onde serão encaminhados, durante esta semana, para as organizações que estão a prestar auxílio aos refugiados na Polónia.

A todos aqueles que contribuíram para esta onda solidária, o Município de Alijó manifesta, mais uma vez, o seu orgulho e profundo agradecimento.