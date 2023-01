Concelho de Boticas coberto de neve 

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a madrugada desta quarta-feira, dia 18 de janeiro, confirmaram-se e à semelhança do que aconteceu um pouco por toda a região, grande parte do Concelho de Boticas amanheceu coberto por um manto branco de neve.

As baixas temperaturas que se fizeram sentir ao longo da noite proporcionaram um cenário único e deslumbrante com a neve a pintar grande parte do território.

Devido à acumulação de neve e uma vez que não estavam reunidas as condições de segurança, os habituais transportes escolares não se realizaram para os alunos provenientes das aldeias mais altas do Concelho, que permaneceram assim em casa.

A Proteção Civil Municipal está, desde o primeiro momento, no terreno a garantir a limpeza e remoção da neve das estradas, para que a circulação automóvel seja feita em segurança por aqueles que necessitam se deslocar, bem como a acompanhar a evolução das condições atmosféricas.

Quanto aos Bombeiros Voluntários de Boticas (BVB) também se encontram em ação a responder às solicitações necessárias e a garantir a distribuição alimentar aos utentes do Apoio Domiciliário espalhados pelo concelho.

GC CM