Concelho de Boticas representado na Feira dos Santos

A Câmara de Boticas, em parceira com a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, marcou presença, entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro, na Feira dos Santos, em Chaves.

Inserido no stand da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), o espaço alusivo a Boticas foi palco da promoção institucional do Concelho, bem como da divulgação e venda de produtos locais levada a cabo pela Mais Boticas, onde se destacaram, entre outros, o mel, enchidos, Vinho dos Mortos, artigos de panificação, tais como o pão centeio, a bola de carne e o bolo real barrosão.

A participação conjunta do Município de Boticas com a Associação Empresarial Botiquense num dos maiores eventos de rua realizado na região permitiu aos milhares de visitantes conhecerem o vasto património natural, cultural e gastronómico do Concelho de Boticas.

De acrescentar que a par das vendas realizadas em feiras e eventos, os produtos promovidos pela Mais Boticas encontram-se disponíveis para compra na plataforma online BoticasTem (www.boticastem.pt).