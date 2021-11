Concelho de Boticas representado no Festival de Gastronomia de Santarém

O Município de Boticas, juntamente com a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, marcou presença na 40ª edição do Festival Nacional de Gastronomia, que decorreu de 18 a 28 de novembro, em Santarém.

No stand alusivo a Boticas os visitantes ficaram a conhecer os produtos endógenos e os lugares de interesse histórico, gastronómico e paisagísticos do concelho, podendo ainda degustar produtos locais, entre os quais o mel, fumeiro, pão centeio, folar, bola de carne e Bolo Real Barrosão.

O restaurante “Tentações da Montanha” também fez questão de marcar presença no certame, dando a oportunidade aos visitantes de se deliciarem com alguns pratos tipicamente barrosões.

Ao longo do festival realizaram-se diferentes momentos de promoção turística, cultural e gastronómica dos municípios representados, sendo que o dia 24 de novembro (quarta-feira) foi dedicado ao Concelho de Boticas, através da realização de dois showcookings de petiscos tradicionais dinamizados por Assunção Rosinha e Avelino Rodrigues, em representação da Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense, e ainda da atuação do Rancho Folclórico do Centro Cultural e Recreativo de Beça.

Fonte: CM Boticas