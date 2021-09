Concelho de Boticas representado no Salão Turístico da Galiza

A Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense esteve presente na X edição da TUREXPO – Salão Turístico da Galiza, pela quarta vez, evento que se realizou de 3 a 5 de setembro, em Silleda (Espanha).

Após dois anos de interregno devido à pandemia de Covid-19, a TUREXPO voltou, cumprindo todas as normas de segurança necessárias, e a Mais Boticas fez questão de participar naquela que é considerada a feira de turismo mais importante da Galiza.

A participação da Associação Empresarial teve como objetivos principais promover Boticas como destino turístico de eleição e divulgar os produtos de excelência da região, como o mel, o vinho, as compotas, o pão centeio, a bola de carne, o bolo real barrosão, o folar, o pão de milho com mel, os pastéis salgados e o fumeiro.

Foram três dias dedicados inteiramente ao que de melhor há e se faz neste território, classificado como Património Agrícola Mundial, com os visitantes a aproveitarem a oportunidade para degustar os produtos do Concelho de Boticas.

Como expositor da TUREXPO, a Mais Boticas teve acesso direto às reuniões bilaterais, proporcionando assim aos associados interessados a possibilidade de divulgarem os seus produtos e serviços.

Estes encontros tiveram lugar nos dias 3 e 4 de setembro, sendo que três dos acessos foram direcionados para o “Encontro de Compradores” (SALIMAT), relativos a área da alimentação, onde estiveram presentes as empresas Iberiensis, Prisma Tentação (Luso Pastel) e Dchef – Loja e Taberna Rural.

Os restantes acessos foram dirigidos para a “Bolsa de Contratação”, relacionada com a área do turismo, contando com a presença do Boticas Hotel Art&SPA, Mountain AdvenTours e Albitours.

Os encontros bilaterais foram um sucesso, comprovado pelos associados participantes que conseguiram estabelecer contactos importantes e futuras parcerias, num evento que contou com a presença de cerca de uma centena de empresas e 38 operadores turísticos com representação em 11 países.

A Associação Empresarial Botiquense promoveu ainda a plataforma digital BoticasTem (www.boticastem.pt), através da participação no espetáculo de Freestyle de Paulo Martinho.