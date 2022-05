Concelho de Montalegre recebe Corrida dos 4 Castelos

O concelho de Montalegre volta a receber, de 26 a 29 deste mês, mais uma edição do TransPeneda-Gerês (TPG) – Corrida dos 4 Castelos, evento organizado pela empresa Carlos Sá Nature Events, com a colaboração dos cinco municípios que integram o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG): Montalegre, Melgaço, Terras de Bouro, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez.

Desta quinta-feira a domingo cerca de 600 atletas de 20 nacionalidades diferentes, vão poder usufruir das paisagens inóspitas de um dos mais belos parques Nacionais do Mundo, onde alguns dos melhores atletas nacionais e internacionais da modalidade não dispensaram marcar a sua presença.

A prova rainha, os 4 Castelos com 165kms, tem início na sexta-feira, às 16 horas, com partida no interior do fantástico castelo de Melgaço, passando ainda pelo castelo de Castro Laboreiro onde vão ter uma Meta Volante patrocinada pela Quinta do Soalheiro, de seguida o Castelo de Lindoso e terminando no Castelo de Montalegre.

A distância dos 105kms tem início também na sexta-feira, às 23h59, com partida no Castelo de Lindoso, passando pela Vila do Gerês, pela Barragem de Paradela e terminando no Castelo de Montalegre.

As distâncias dos 60kms e 42kms têm início no sábado. Os 60kms com partida na aldeia de Fafião, os 42kms partem na aldeia de Lapela terminando as duas distâncias também no Castelo de Montalegre.

No domingo, os 27kms partem na mais alta aldeia de Portugal, Pitões das Júnias, em direção ao Castelo de Montalegre.

A organização do evento é da Carlos Sá Nature Events® em parceria com os cinco municípios do Parque Nacional Peneda-Gerês. Conta ainda com o apoio das forças de proteção e socorro, associações e juntas de freguesias e baldios locais.