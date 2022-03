Concelho de Sabrosa angariou 21 paletes de bens essenciais para ajudar a Ucrânia

Os munícipes do concelho de Sabrosa, com a colaboração da autarquia, Instituições, Associações e Corporações de Bombeiros locais, conseguiram angariar três camiões carregados de bens essenciais para ajudar a Ucrânia, num total de 21 paletes, mostrando assim que todos estão solidários com esta causa humanitária.

Esta campanha inédita, e que terminou ontem, foi organizada pela Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO), constituída por 19 municípios, que se uniram para recolher alimentos, roupa e medicamentos para ajudar na resposta imediata ao flagelo vivido por centenas de milhares de ucranianos, dada a dramática situação social em que se encontram.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, agradece por esta onda de solidariedade e por todas as ofertas feitas para ajudar quem mais precisa, mostrando desta forma o seu orgulho na união e cooperação de todos.

Todo o processo logístico de envio destes bens será agora organizado no Centro Multiusos de Lamego, onde os produtos serão selecionados, organizados e encaminhados, de acordo com as orientações da Embaixada da Ucrânia, para as principais fronteiras onde se verificam grandes fluxos de refugiados.

O município de Sabrosa agradece, mais uma vez, a colaboração de todos os munícipes e demais entidades e instituições que contribuíram na recolha de bens essenciais para o país em guerra e informa ainda de que irá também receber brevemente refugiados ucranianos, ainda dentro desta campanha.