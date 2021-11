Concelho de Sabrosa comemorou 185 anos de existência

O Município de Sabrosa assinalou no passado sábado, dia 6 de novembro, o seu 185.º aniversário e as comemorações, que decorreram no final da tarde no Auditório Municipal, tiveram como pontos altos da sessão as intervenções oficiais da presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa, da presidente da Assembleia Municipal, Fátima Fernandes, e do cantar de parabéns ao município pelos presentes.

No início do programa, os presentes tiveram ainda oportunidade de visitar a exposição “Sabrosa Antiga” e de assistir à exibição de um filme promocional do concelho de Sabrosa.

No fim da sessão, foi ainda possível assistir a um espetáculo musical na Biblioteca do CEISDTAD.