Concerto de Beatriz Pessoa em destaque no Festival “Descobre o teu Interior”

O momento mais alto do festival «Descobre o Teu Interior» aconteceu na Adega Cooperativa de Mesão Frio, na noite de 22 de abril, momento que encerrou o primeiro dia da programação do evento itinerante no Município. Beatriz Pessoa atuou num local inusitado, com um cenário ímpar, e convidou o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barqueiros no seguimento de uma pequena residência artística com o grupo.

O espetáculo ultrapassou todos os preceitos do convencional. Numa troca e partilha de repertórios musicais, o grupo etnográfico de Barqueiros interpretou o tema original de Beatriz Pessoa – «O vento», em conjunto com a artista, que editou no final de fevereiro do ano passado, o seu álbum de estreia, «Primaveras», gravado no Rio de Janeiro, com influências da música popular brasileira e que fez questão de trazer ao palco da Adega Cooperativa de Mesão Frio.

A cantora, que é também compositora e produtora, levou ao palco da Adega Cooperativa a interpretação de «Deixa-te estar» e «Chula de Barqueiros», temas que integram os cancioneiros dos ranchos da freguesia de Barqueiros. Beatriz Pessoa cantou com os elementos do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barqueiros, que fizeram ecoar o som das castanhetas por entre as cubas de vinho, merecendo uma forte ovação por parte do público, que teceu rasgados elogios à atuação tão diferente de todas as outras alguma vez vistas.

GC da CM de Mesão Frio