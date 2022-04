Concerto de Beatriz Pessoa na Adega Cooperativa de Mesão Frio

Dia 22 de abril, a Adega Cooperativa de Mesão Frio será o palco do concerto inédito de Beatriz Pessoa com o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Barqueiros, depois de uma residência artística para criarem em conjunto.

O festival Descobre o Teu Interior percorre, entre 31 de março e 24 de abril, 7 territórios do interior de Portugal com um programa de experiências culturais únicas e intimamente ligadas à identidade de cada território.

Todas as iniciativas decorrem em espaços surpreendentes, sustentáveis, fortemente ligados às comunidades locais e que não são, habitualmente, usados como palcos artísticos