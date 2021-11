Concessionária da A24 promoveu fórum sobre viabilidade invernal em Lamego

O Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, recebeu, esta terça-feira, dia 16, o maior evento nacional de partilha de conhecimentos sobre segurança rodoviária no período invernal. Após a interrupção forçada no ano passado devido à pandemia, a Egis Portugal, operadora responsável pela exploração e manutenção corrente da A24, organizou o “XII Fórum de Viabilidade Invernal”, com o apoio do Município de Lamego.

Este evento tem beneficiado ao longo dos anos da participação dos principais intervenientes nacionais na manutenção invernal e visa a atualização e partilha de conhecimento de modo a contribuir para potenciar a excelência de atuação de todos os responsáveis desta área. A empresa Ascendi fez a apresentação técnica das melhores práticas no setor.

Numa altura em que se aproxima a época de manutenção invernal, o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, sublinhou na intervenção que proferiu na sessão de abertura a importância de partilha de métodos que podem contribuir para a eficiência de todos os atores nesta área. “Este encontro é muito importante para minimizar eventuais repercussões provocadas pela queda de neve e gelo ao nível da mobilidade na nossa região. Temos de garantir as melhores condições de circulação, de modo a evitar acidentes com danos pessoais e materiais”, afirmou.

Na sequência de anteriores edições do Fórum de Viabilidade Invernal, foram colocadas em prática alterações ao nível dos procedimentos de prevenção e combate a episódios de formação de gelo ou queda de neve, bem como o reforço da troca de informações.