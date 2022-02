A turma do 6.ºB da Escola Básica e Secundária de Murça venceu um desafio a nível nacional, no âmbito do programa Escola Missão Continente, relativo à temática do desperdício alimentar, através da criação de um jogo didático de perguntas de escolha múltipla, no qual sensibilizam os participantes para a alteração de comportamentos. O Município de Murça congratulou os alunos pelo resultado alcançado.

Este início do segundo período, do ano lectivo, trouxe ainda uma excelente notícia para a comunidade escolar do Concelho. Foi dada como concluída a primeira fase das obras de remodelação da Escola sede do agrupamento de Murça. A nova cantina escolar e refeitório, e o renovado “Pavilhão Amarelo”, estão desde já, disponíveis para a utilização dos alunos e professores.

Este é o primeiro resultado dos trabalhos que continuam a bom ritmo e dão forma a esta intervenção, resultante de um enorme investimento financeiro público, e da postura determinada que a Autarquia assumiu nesta importante e estruturante obra para o Concelho de Murça.