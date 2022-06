Concluída empreitada de modernização do Mercado Municipal de Mondim de Basto

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, com o Vice-Presidente, Carlos Amorim e os técnicos da autarquia, realizaram uma visita ao Mercado Municipal para se inteirarem do resultado da conclusão das intervenções realizadas no âmbito da empreitada de “Modernização do Mercado Municipal de Mondim de Basto”.

A obra, que representou um investimento total de 59.066,78€, incidiu na substituição da cobertura, trabalhos de pintura exterior e interior e ainda na abertura de uma entrada, na parte superior do edifício, para o arruamento principal.

É intenção do Executivo Municipal dinamizar esta infraestrutura estando, para isso, a programar a realização de trabalhos de melhoria no espaço interior.

Depois da conclusão destes trabalhos o Mercado Municipal vai também passar a integrar o projeto “Mercadinho Rural”, que nesta infraestrutura irá beneficiar de melhores condições de funcionamento, nomeadamente no que diz respeito a estruturas físicas de apoio à comercialização.

Como explica o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “queremos revitalizar o Mercado Municipal e torná-lo num local apelativo quer para os comerciantes, quer para os consumidores. O Mercado Municipal será, brevemente, uma mostra diária e privilegiada dos produtos e especialidades locais, que queremos promover e preservar.”

A obra de “Modernização do Mercado Municipal de Mondim de Basto” foi financiada pela PROBASTO, através do Programa de Desenvolvimento Rural – PDR 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, num valor total de 35.997,09€.