Concluída expansão da Zona Industrial de Mesão Frio com investimento de 1 milhão e 325 mil euros

Está concluída a empreitada de expansão e requalificação da Zona Industrial – Empresarial da Caminheira/Cabrial, em Mesão Frio, uma das 15 candidaturas aprovadas na região norte, na primeira fase do concurso de pré-qualificação a operações de acolhimento empresarial. Com esta aprovação, a zona industrial beneficiou de obras de melhoramento em termos de acessibilidades e de expansão, com a criação de mais sete lotes, visando a instalação de novas empresas e a criação de postos de trabalho.

As ações fundamentais foram a infraestruturação necessária à criação dos lotes, com a construção das redes públicas de eletricidade e iluminação pública, telecomunicações, gás, abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, instalação de dois contentores subterrâneos para a recolha de resíduos sólidos urbanos, um dos quais seletivo e outro indiferenciado, integração paisagística por força de se tratar de zona de proteção do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial e outros trabalhos que se impuseram para garantia e funcionalidade de todo o conjunto.

O investimento total da obra foi de 1.325.445,41 euros, com o valor elegível de 1.184.427,26 euros e a comparticipação de 85% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no valor de 1.006.763,17 euros, tendo a Câmara Municipal de Mesão Frio assumido 15%, no montante de 210.360 euros.