Concluída obra de reabilitação dos taludes e zonas ajardinadas da Zona de Lazer de Mesão Frio

Foi dada por concluída, em dezembro de 2021, a obra de reabilitação dos taludes e zonas ajardinadas da Zona de Lazer de Mesão Frio, intervenção adjacente a uma outra obra já terminada – o Interface de Mobilidade Urbana Sustentável. O Investimento total foi de 94.764,00 euros, cofinanciado em 85%, no valor de 80.549,40 euros, pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) da União Europeia e pelo Programa Operacional Regional do Norte – NORTE 2020, integrado no Portugal 2020.

Iniciada em setembro de 2021, a operação incidiu na intervenção dos espaços verdes, com o objetivo de melhorar o uso e a manutenção dos taludes existentes, através de uma remodelação de terras cuidada e das plantações arbóreas arbustivas, que conferiram atratividade ao espaço. Em simultâneo, as plantações visam consolidar os taludes e criar uma espécie de guarda verde, nas zonas mais inclinadas.

A reabilitação contemplou uma maior definição dos limites dos passeios, a criação de um local de visitação turística, com amplos espaços verdes, com parque de estacionamento público na área envolvente, a criação de uma linha de árvores junto ao arruamento público, a plantação de árvores noutros pontos sensíveis, bem como, de material arbustivo e herbáceo nos taludes, sobretudo no topo dos mais inclinados, a plantação de sementeira de prado de sequeiro na zona mais plana, o revestimento de brita na mesma, junto ao cubo de granito existente e a implementação de um sistema de rega, que garante a sustentabilidade de toda a superfície.

A conceção do projeto de reabilitação dos taludes e das zonas ajardinadas da Zona de Lazer obedece à integração urbanística, facilitando e melhorando a mobilidade pedonal. Situado nas imediações do Rio Teixeira e da Zona de Lazer de Mesão Frio, o espaço ficou mais aprazível, com uma integração urbanística e paisagística harmonizada.