Concluídas obras de criação da Área de Acolhimento Empresarial de Sabrosa

As obras de criação da nova Área de Acolhimento Empresarial de Sabrosa – AAE encontram-se concluídas e contemplam a criação de trinta e seis lotes destinados a Indústria/Armazém e Comércio/Serviços, de dimensão variada, que em conjunto possuem uma área de implantação de aproximadamente vinte e um mil metros quadrados.

Com a conclusão deste projeto, o município de Sabrosa pretende apoiar as dinâmicas económicas presentes no território e colmatar falhas de mercado e fatores críticos, assim como, garantir uma resposta efetiva e oportuna às empresas que manifestam interesse na instalação no concelho. A obra da AAE foi realizada tendo em vista a plena integração urbana e paisagística com a Zona Industrial existente.

A Presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa, destaca que “com a disponibilização destes novos lotes estão criadas mais condições para o aumento da empregabilidade no concelho, tendo igualmente o objetivo de captar investimento privado em outros sectores de atividade para além do vinícola, diversificando e incrementando assim o desenvolvimento empresarial e industrial do concelho de Sabrosa, salientando-se a forma célere e transparente como o processo tem vindo a ser conduzido”.

A obra contemplou uma intervenção na rede viária e nos arranjos exteriores, a construção de uma rotunda de acesso à AAE, localizada junto ao campo da Feira Velha, assim como, a criação da via distribuidora e das suas ligações à rede viária pré-existente. Esta via principal cria as principais frentes para os lotes e possui duplo sentido de tráfego, sendo ladeada por estacionamento e passeios.

Neste momento, e no decorrer da obra, já foram colocados 26 lotes em hasta pública e serão colocados os restantes no decorrer do primeiro semestre do presente ano.

A obra foi apoiada no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte: Áreas de Acolhimento Empresarial – Apoio à localização de empresas (Baixa densidade), com um investimento total de 1 575 915.68€ e uma taxa de comparticipação de 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).