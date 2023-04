A Comissão de Acompanhamento da Rede do Património Mundial, com a coordenação do Presidente da Comissão Nacional da UNESCO, está a promover o Concurso de Fotografia Património Mundial em Portugal, desenvolvido no âmbito do programa de atividades da Rede do Património Mundial para 2023. Este concurso tem como objetivos promover a criatividade do ponto de vista da expressão visual; valorizar, promover e divulgar o património mundial de Portugal; explorar a diversidade de representações associadas ao conceito de memória; fomentar a expressão através da fotografia; bem como estimular o espírito artístico.

Ao vencedor do concurso, que tem como tema geral “Património Mundial em Portugal”, será atribuído um prémio pecuniários de 5000 Euros. Os trabalhos fotográficos a concurso deverão ser remetidos à Comissão Nacional da UNESCO até dia 30 de setembro de 2023, conforme indicado no Regulamento.

Fotografia – André Macedo