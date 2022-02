Concurso Estórias (im)Prováveis assinala os 20 Anos do Douro Património Mundial

Inserido na programação destinada a assinalar os 20 Anos do Douro Património Mundial, cujas comemorações decorrem ao longo de todo o ano, o IIIº concurso escolar de escrita criativa ESTÓRIAS [IM]PROVÁVEIS tem como tema o DOURO, o seu património paisagístico (natural ou edificado) e património imaterial (usos, costumes, tradições, artes e ofícios).

Destinado aos alunos dos 2º e 3º CEB e Secundário da comunidade educativa dos 19 concelhos que integram a região duriense (Comunidade Intermunicipal do Douro – CIM DOURO), o concurso tem como principais objetivos motivar hábitos de leitura e incentivar a criatividade literária dos alunos, associada à promoção do conhecimento sobre o património da região do Douro, como ponto de partida e inspiração para o desenvolvimento de textos em prosa ou em verso.