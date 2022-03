Condicionamento de trânsito na Ponte da Régua sobre o Rio Douro

A Infraestruturas de Portugal informa que no âmbito da elaboração do projeto de reabilitação da Ponte da Régua sobre o Rio Douro, irá realizar trabalhos de inspeção e diagnóstico, sendo necessário condicionar a circulação na Ponte.

Para a boa execução destes trabalhos, e de modo a garantir a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores, será necessário cortar a circulação automóvel, sendo implementado um desvio de trânsito pela Barragem da Régua (Bagaúste), de acordo com o seguinte planeamento:

Dia 3 de março entre as 9h30 e as 18h00;

Dia 4 de março entre as 9h30 e as 14h00.

O corte de circulação e respetivos desvios estarão devidamente sinalizados no local.

A Ponte da Régua sobre o Rio Douro situa-se ao km 89,848 da EN2, União de Freguesias de Peso da Régua e Godim no concelho de Peso da Régua, e União de Freguesias de Parada do Bispo e Valdigem no concelho de Lamego.

Solicitamos desde já a melhor compreensão para os incómodos e inconvenientes que esta situação provoca, na certeza de estarmos a efetuar intervenções para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores.