Condicionamento de trânsito na Rua Cidade de Espinho

No âmbito da realização do último jogo do Campeonato de Portugal em futebol, o Sport Clube Vila Real solicitou ao Município de Vila Real a utilização de lugares de estacionamento na Rua Cidade de Espinho, nas imediações do Campo do Calvário.

O condicionamento de estacionamento decorrerá entre as 9 e as 20 horas de domingo, dia 8 de Maio de 2022, conforme a imagem abaixo, de forma a ser possível reservar lugares para as equipas, equipa de arbitragem, delegado ao jogo, forças de segurança e equipas de emergência.