Condicionamento de trânsito: reparação do pavimento da Rotunda da República

Nos próximos dias 8 (20h00 e 24h00) e 9 de outubro (8h00 e as 20h00), irão decorrer trabalhos de reparação do pavimento da Rotunda da República, inseridos na empreitada de pavimentações da Cidade de Vila Real.

A obra irá condicionar o trânsito da Avenida da Noruega na zona de intervenção, passando o trânsito a realizar-se da seguinte forma:

1. Corte da via na Rotunda da República de forma a permitir a execução dos trabalhos com a segurança devida;

2. Será permitido os dois sentidos de circulação na rua do Seixo, permitindo repor os movimentos do trânsito proveniente do Hospital para a Cidade, pelo Mercado Municipal;

3. A saída do nó Centro do IP4 (sentido Norte-Sul) ficará cortada durante a execução dos trabalhos, sendo o trânsito desviado para a saída de Parada de Cunhos;

4. O trânsito entre a Rotunda da Honda e a Rotunda da República ficará encerrada ao trânsito durante a execução dos trabalhos, exceto a moradores e comércios locais;

5. A rua Marechal Teixeira Rebelo, no troço compreendido entre o acesso à escola das Florinhas da Neve e a rotunda da Honda, ficará com o sentido invertido, permitindo assim a saída do arruamento;

Os condicionamentos vão decorrer no período mínimo de tempo necessário à execução dos trabalhos e estão sujeitos a ajustes e possíveis pequenas alterações de trânsito no decorrer dos mesmos.

Alerta-se que o trânsito na zona estará sujeito a demora, pelo que se pede aos automobilistas que puderem evitar a zona condicionada que o façam por outras vias alternativas.

Alerta-se a todos os utilizadores dessa via para dar especial atenção à sinalização que será colocada para o efeito.