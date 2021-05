Condicionamentos de trânsito e do estacionamento devido a obras no acesso ao Hospital de Vila Real

No âmbito das obras de “Requalificação dos Eixos Pedonais Estruturantes Centro da Cidade – Hospital” junto ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), inseridas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real (PEDUVR), vai ser necessário introduzir, a partir do dia 17 de maio de 2021, novos condicionamentos ao nível do trânsito e do estacionamento, de modo a ser possível a realização de trabalhos de requalificação da Avenida da Noruega entre a Rotunda principal de Lordelo e a entrada do Hospital.

Esta nova fase da obra irá obrigar a alguns ajustamentos na circulação automóvel e Pedonal no referido troço da via, nomeadamente:

1. O Parque de estacionamento junto à entrada do Hospital irá ser totalmente requalificado, como tal irá ser proibido o estacionamento nesse espaço.

2. A entrada e saída do parque de estacionamento serão garantidas pelo acesso lateral da Avenida da Noruega.

3. Será eliminado todo o estacionamento no sentido descendente da avenida da Noruega.

4. O Corredor BUS existente e de acesso ao hospital será vedado por forma a permitir a execução dos trabalhos.

5. A circulação automóvel será garantida pelas duas vias de circulação existentes.

Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.