No próximo dia 7 de abril, entre as 8h00 e as 20h00, irão decorrer os trabalhos de pavimentação da Praça da Galiza, inseridos na empreitada de Pavimentações da Cidade.

Como consequência direta da realização das obras, ocorrerão condicionamentos ao nível do trânsito nessa zona que serão ajustados ao longo do decorrer dos trabalhos.

Devem, por isso, todos os utilizadores dessa via dar especial atenção à sinalização que será colocada para o efeito.