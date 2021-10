Conferência Anual para a Educação e Formação vai ter lugar na UTAD

Mais de um ano após ter sido declarada a pandemia de covid-19, que obrigou as instituições educativas a adotar um “ensino de emergência” em modalidade online, importa agora debater as experiências entre Instituições de Ensino e Formação de forma a contribuir para uma Transformação Digital do Ensino que possa satisfazer todas as partes interessadas.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai, assim, ser palco, na Aula Magna, no dia 13 de outubro, da Conferência Anual sobre “Transformação Digital na Educação e Formação”, promovida pela Comissão Setorial para a Educação e Formação e dinamizada pelo Instituto Português da Qualidade. Os trabalhos decorrerão ao longo do dia, estando a sessão de abertura marcada para as 10 horas, com as intervenções de Carla Amaral (Pró-Reitora para o Ensino e Qualidade da UTAD), António Mira dos Santos (Presidente do Instituto Português da Qualidade) e Rui Pulido Valente (Presidente da Comissão Setorial para a Educação e Formação).

O objetivo do evento, que pela primeira é organizado em formato híbrido e transmitido em direto via Zoom, é, pois, promover a partilha de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo de pandemia. Os destinatários são todos os profissionais e atores do sistema de Educação e Formação em Portugal, assim como os interessados nas questões do ensino e seus desafios diários e a longo prazo.