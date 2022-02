Confragri promove colóquio sobre os Apoios ao Rendimento Agrícola em Ribeira de Pena

A CONFAGRI – Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal e o Município de Ribeira de Pena, promovem no próximo dia 22 de fevereiro, no Auditório Municipal de Ribeira de Pena, pelas 10 horas, um colóquio sobre os Apoios ao Rendimento, no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), destinado aos agricultores.

Em cima da mesa vão estar temas relacionados com os pagamentos diretos, nomeadamente o regime de pagamento base, o pagamento ecológico (greening), o pagamento redistributivo, os apoios aos jovens e os apoios ligados à produção (vacas leiteiras, ovinos e caprinos, arroz e tomate), a ainda questões sobre o desenvolvimento rural, em particular a manutenção de atividade agrícola em zona desfavorecida e as medidas agroambientais.