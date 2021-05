Infowineforum: congresso do vinho e da vinha regressa em formato híbrido

Vai realizar-se, nos próximos dias 25 e 26 de maio, o congresso internacional de vitivinicultura infowineforum, estreando-se, este ano, num formato híbrido. Assim, a emissão em streaming através de um canal exclusivo permitirá exibir, em tempo real, para o Mundo Digital, toda a dinâmica do evento, a decorrer no Teatro de Vila Real.

Subordinadas ao tema – More, Better, Greener – produzir mais, melhor e de forma mais sustentável, serão resumidas muitas das preocupações atuais do sector, o qual, de forma inovadora e criativa, pretende potenciar e evidenciar a qualidade dos vinhos portugueses, bem como as condições ímpares que Portugal tem para o Enoturismo.

Entre outras apresentações técnicas sobre os mais recentes desenvolvimentos no setor da vinha e do vinho, Luigi Moio, da Universidade de Nápoles e vice-presidente da Organização Internacional do Vinho (OIV), continuará o debate sobre o efeito das alterações climáticas no aroma dos vinhos e Julian Palacios, “cuidador de vinhas”, ajudará a debater uma preocupação muito atual: “como cuidar das vinhas para que voltem a viver 100 anos?”

Por sua vez, José Carlos Pereira e Paulo Vaz farão o update sobre mercados e tendências, e o Enoturismo terá o seu palco numa mesa-redonda, potenciada com a comunicação de Silvia Ghirelli, “Wine hospitality manager | Food & Wine Tourism Expert” (Vinho e a arte da emoção: melhores práticas na Toscana).

A reflexão sobre sustentabilidade dos recursos naturais, boas práticas comportamentais ao nível da gestão dos recursos humanos e do marketing digital serão momentos enriquecedores deste evento, culminando com uma mensagem motivacional trazida por Jorge Sequeira.

De salientar que o infowineforum conta, ainda, com a presença e apoio institucional da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), através do seu Reitor Emídio Gomes, da Câmara Municipal de Vila Real, através do seu Presidente Rui Santos, do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), através do seu Presidente Bernardo Gouvêa e com uma comunicação muito especial de Jean-Claude Ruf, Coordenador Científico da OIV, cujo alto patrocínio tem sido uma constante ao longo de todas as edições do infowineforum.

VINIDEAs: uma empresa dedicada à transferência de conhecimento

A VINIDEAs, uma empresa de transferência de conhecimento, foi fundada em 2002 com o objetivo de difundir e vulgarizar informação técnica, aproximando todos os membros da fileira do vinho, contribuindo, assim, para dinamizar o setor. “Somos uma interface de transferência de conhecimento, estamos sempre em comunicação com as instituições, e com as empresas num processo de parceria geradora de valor para todos”, explicou Leonor Santos, a responsável.

De salientar que a VINIDEAs é responsável pela edição portuguesa da revista técnica e internacional infowine.com, a revista técnico-científica mais lida do setor vitivinícola. A revista existe em 6 idiomas, o seu conteúdo é essencialmente técnico-científico; artigos técnicos, revisão de publicações, winevine empregos e ainda agenda importante para o setor.