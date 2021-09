Conselho Diretivo da ANAFRE reuniu em Boticas

O Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu esta terça-feira, dia 31 de agosto, uma reunião descentralizada do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE).

A sessão de abertura contou, entre outros, com a presença do Vice-presidente da Câmara Municipal, Guilherme Pires, do Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE, Jorge Veloso, e do Coordenador da Delegação de Vila Real da ANAFRE, Toni Afonso.

Os presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de Boticas também fizeram questão de assistir à abertura da reunião.

O encontro permitiu analisar e tratar vários assuntos relacionados com as freguesias portuguesas, uma vez que esta associação tem como missão a promoção e defesa do Poder Local.