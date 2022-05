Conselho Diretivo da ANAFRE visitou concelho de Valpaços

O vice-presidente da Câmara Municipal de Valpaços, António Joaquim de Medeiros, recebeu, hoje, 20 de Maio, nos Paços do Concelho, a ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias.

A sessão de boas vindas foi realizada no âmbito da política de “Reuniões Descentralizadas”, a realizar posteriormente no Edifício-Sede da Junta de Freguesia de Veiga de Lila.

A ANAFRE tem acompanhado a freguesia e o trabalho que o executivo da mesma tem realizado, tendo a visita como principal objetivo conhecer “as boas práticas de gestão autárquica que aqui se praticam e que são consideradas um exemplo a seguir no país”.

O Conselho Diretivo da ANAFRE foi recebido pelo vice-presidente do Município, que agradeceu a presença dos mesmos com um breve discurso e uma apresentação em vídeo do Concelho de Valpaços.

Nas palavras de António Joaquim de Medeiros, é importante desenvolver o estatuto do poder local, sendo Valpaços um Concelho com “um papel destaque” pelos seus produtos do setor primário.

O vice-presidente da autarquia referiu, ainda, a importância destas iniciativas, considerando-as como “uma mais-valia” e “autênticas alavancas de desenvolvimento” para todo o território.