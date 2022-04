Conselho Diretivo da ANMP reuniu em Boticas

O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), órgão do qual faz parte o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, reuniu esta terça-feira, dia 5 de abril, no edifício dos Paços do Concelho, para realizar mais uma reunião descentralizada deste organismo.

Fernando Queiroga foi o anfitrião do encontro onde foram analisados várias temáticas de interesse e relevância para o Poder Local, nomeadamente a transferência de competências, com especial enfoque para as áreas da Educação e Saúde, entre outros assuntos.

Segundo a Presidente do Conselho Diretivo da ANMP, Luísa Salgueiro, “a descentralização é um assunto de máxima importância para a Associação de Municípios e, nesse sentido, há aspetos essenciais que têm que ser analisados, de forma a que a transferência de competências para os municípios decorra de acordo com as suas expetativas e competências”.

GC CM de Boticas