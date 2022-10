Conselho Intermunicipal da CIM do Alto Tâmega e Barroso reuniu com Vice-Presidente da CCDR-N

A reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso do passado dia 11 de outubro, realizada na sua sede, em Chaves, contou com a presença de Célia Ramos, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Nesta reunião foi abordado o ponto de situação do Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROT-NORTE) que, articulado com o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), tem como finalidade interpretar, numa dimensão territorial, a estratégia NORTE 2030 e as suas opções estratégicas de desenvolvimento regional, tendo em vista a promoção da sustentabilidade da coesão territorial e da competitividade da Região Norte, assim como o bem-estar da sua população.

De entre os demais trabalhos da ordem do dia, foram ainda aprovados o Orçamento e o Plano de Atividades para o ano de 2023.

Na reunião estiveram presentes Fernando Queiroga, Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Orlando Alves, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, João Noronha, Presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, Amílcar Castro de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Alberto Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, e Ramiro Gonçalves, Primeiro Secretário Executivo da CIM Alto Tâmega e Barroso.

