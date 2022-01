Conselho Intermunicipal da CIMDOURO reuniu pela primeira vez em 2022

Realizou-se, ontem, na Casa do Paço de Dalvares, Tarouca, a primeira reunião de 2022, do Conselho Intermunicipal da CIMDOURO.

O Conselho aprovou, por unanimidade, os Documentos Previsionais para 2022, bem como o lançamento do concurso público para a concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros.

Foi também discutida a questão do alargamento do horário de funcionamento dos Centros de Saúde, nomeadamente o de Freixo de Espada à Cinta, até às 24 horas, manifestando o Conselho total apoio e solidariedade com a pretensão do Município de Freixo de Espada à Cinta.

Foram, ainda, trazidos para discussão o programa NORTE2020, a desqualificação e possível encerramento de balcões de Caixa Geral de Depósitos, e ainda, funcionamento de serviços públicos por marcação.

A CIMDOURO compreende os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Coa e Vila Real, distribuídos por uma área geográfica de mais de 4 000 km2, onde residem cerca de 200 000 habitantes.