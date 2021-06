Consignada primeira fase de recuperação e musealização da Central do Biel

A Câmara Municipal de Vila Real assinou a Consignação de Empreitada referente à primeira fase do projeto de recuperação e musealização da Central do Biel/Fábrica do Granjo. A cerimónia aconteceu esta manhã no edifício da Câmara Municipal de Vila Real.

A primeira fase da intervenção, que terá começo brevemente, vai consistir na recuperação do espaço e na preservação do património ainda existente. Nesta primeira etapa, vão ser também recuperados os trilhos de acesso à Central com vista ao alargamento do Parque Corgo. Numa segunda fase, será construído um sistema de elevação (funiculares) e a recuperação de alguns mecanismos eletromecânicos originais da Central do Biel e da Fábrica do Granjo.

Para Rui Santos, Presidente da Câmara de Vila Real, esta intervenção “é muito importante para os vila-realenses e para o turismo da cidade”. O autarca vila-realense afirmou que, com a reabilitação do Central do Biel, para além do Palácio de Mateus, “passarão a existir outras alternativas” para todos aqueles que visitam Vila Real.

O valor total desta primeira fase ronda os 1,7 milhões euros.

MA