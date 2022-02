Construção do Parque Urbano de Lamego decorre a bom ritmo

As obras de construção do futuro Parque Urbano de Lamego avançam a bom ritmo, num investimento superior a 4 milhões de euros. O projeto vai privilegiar a prática desportiva, o lazer e a educação ambiental. O Município de Lamego está a criar o novo pulmão verde da cidade numa área ocupada anteriormente por um conjunto de terrenos abandonados e desqualificados nas margens da ribeira do Coura, unidos ao meio pela Praça Dr. Fernando Amaral. A intervenção deve estar concluída no próximo mês de outubro.

A criação do Parque Urbano de Lamego contempla a construção de diversas infraestruturas que visam melhorar a qualidade de vida dos lamecenses. Integrada na estrutura ecológica urbana, o novo espaço de lazer vai ter pistas pedonais, parque infantil, anfiteatro ao ar livre, hortas comunitárias, pump track para bicicletas, dois espaços polidesportivos, uma bancada para espetáculos e um circuito sénior com aparelhos adaptáveis à terceira idade. Estão a ser criados ainda dois parques de estacionamento (num total de 109 lugares), instalações sanitárias e instaladas duas novas pontes pedonais para ligar as margens da ribeira, para além da requalificação da ponte existente.

A construção do Parque Urbano é um investimento municipal que ascende 3.979.244,22 € (+ IVA), executado no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), cofinanciado em 85% pelo FEDER. Será lançada uma segunda fase da obra, orçada em cerca de 1 milhão e 200 mil euros, que eliminará as lacunas e as bolsas de exclusão que constam no projeto aprovado.

GC CML