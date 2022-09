Contagem decrescente para a Rampa de Boticas

A encosta do Miradouro de Seirrãos será palco no próximo fim de semana, dias 24 e 25 de setembro, de mais edição da Rampa de Boticas, prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Espera-se que a última e derradeira etapa da competição, com os pilotos nacionais a lutarem pelos melhores resultados da temporada e pelos lugares do pódio, seja, mais uma vez, uma excelente oportunidade para divulgar o Concelho de Boticas e as suas particularidades únicas para a realização de provas automobilísticas de velocidade.

De referir que a Rampa de Boticas é organizada pelo Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, com o apoio do Município de Boticas e, a par do Campeonato de Portugal de Montanha (CPM), será também pontuável para Campeonato Portugal de Clássicos Montanha (CPCM), Campeonato Portugal Legends Montanha (CPLM), Taça Portugal de Montanha 1300 (TPM 1300), Taça Portugal de Montanha Clássicos 1300 (TPCM 1300), Taça de Portugal Kartcross de Montanha, Taça de Portugal Monolugares de Montanha e Rampa da Boticas /Regional.

A prova deverá contar com a participação de cerca de 50 pilotos, distribuídos pelas diferentes categorias.

HORÁRIOS

24 DE SETEMBRO (SÁBADO)

07H00 > 11H30 – VERIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS

12H00 > PUBLICAÇÃO DA LISTA DOS CONCORRENTES ADMITIDOS À PARTIDA

13H00 > FECHO DA PISTA E ENTRADA EM PARQUE DE PRÉ-PARTIDA

13H30 > 15H00 – SUBIDAS DE TREINOS

15H00 > 17H30 – SUBIDAS OFICIAIS

25 DE SETEMBRO (DOMINGO)

9H30 > FECHO DA PISTA E ENTRADA EM PARQUE DE PRÉ-PARTIDA

10H00 > WARM UP (TREINOS LIVRES)

11H00 > SUBIDAS DE TREINOS

12H00 > 14H00 – SUBIDAS OFICIAIS

15H00 > CERIMÓNIA DE PODIUM NO JARDIM DO RIBEIRO DO FONTÃO

GC CM